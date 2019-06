Je kind een moeilijke eter? Wij geven tips

Waarschuwing vooraf: dit artikel geeft u geen gegarandeerde succesformule. Wel een hart onder de riem en tips die zomaar zouden kunnen helpen.



Als ervaringsdeskundige - ik heb zoons van 10 en 11 - en als culinair journalist ken ik veel verhalen over kieskeurige kinderen. Er zijn kinderen die op kleur eten, die geen zachte dingen lusten, of juist geen warme. Kinderen die alleen staand eten, leven op pasta-met-niks, of geen mais/slagroom/boontjes/wat-dan-ook lusten.



Inmiddels is me één ding duidelijk: ze doen maar wat, die kinderen. En ja, er zijn er die alles lusten. Kinderen die al ‘nomnomnom’ roepend blaadjes rucola naar binnen werken. Geen mythe dus!