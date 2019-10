‘Je krijgt 120 euro van mij’ en andere trucjes om kinderen te laten eten

Koken en EtenEten: het is bij veel gezinnen gedoe. In de videoserie Mag ik van tafel? krijgen ouders met moeilijke eters tips en adviezen. In deze aflevering: trucs en jaloezie.

,,Hij stopt een hap in zijn mond en ik zeg tegen hem: jij krijgt nog 120 euro van mij”, vertelt de vader van de familie Van Rossum, een van de families die wordt gevolgd voor de serie Mag Ik Van Tafel? van deze site en 24Kitchen, over zijn zoon. ,,En dan slikt hij het door. Hoezo, vraagt-ie. Ik zeg: nee, dat krijg jij niet van mij, maar je hebt wel een hap op zonder te klagen of te kokhalzen.”



Zulke trucs kunnen heel goed werken om een kind te laten eten, vertelt kinderpsychologe Tischa Neve. Zij staat de families bij met psychologisch en opvoedkundig advies. ,,Maar je moet er ook mee oppassen. Als je van alles blijft proberen om het maar leuk te maken en ze aan het eten te krijgen wordt het een heel groot ding.” Je hoeft als ouder niet elke dag allerlei dingen te verzinnen om je kind aan het eten te krijgen.

Niet stoppen met aanbieden

Maar hoe krijg je als ouder je kind aan het eten? Psychologe Neve legt uit: ,,Soms moet een kind tien tot vijftien keer proeven voordat hij of zij echt aan de smaak gewend is. Dat betekent dat wij het ze eigenlijk moeten blijven aanbieden. Niet stoppen, gewoon blijven doen.”



Van proeven leer je lusten, vertelt Neve. Van jongs af aan moet je kinderen dus aanleren om alles te proeven. Op die manier raken ze eraan gewend en leren ze dat dat is hoe het werkt.



De ouders van de familie Waterschoot hebben alle trucjes geprobeerd om hun dochter te laten eten. Siroop over de aardappelen of appelmoes door de groente: ,,We hebben al zoveel geprobeerd en elke keer denken we ja, dit is de oplossing. Dan werkt het vier of vijf keer en dan moeten we weer op zoek naar iets anders.”

Broodtrommel

Bij de familie Aartsma weet zoonlief heel goed wat er gebeurt als hij het avondeten niet opeet: ,,Ik stop het in zijn broodtrommel en hij krijgt het de volgende ochtend mee naar school”, vertelt de moeder. ,,Dat lijkt mij als kind ook niet fijn als je de broodtrommel opent en dat de spaghetti van gisteren daar dan ligt.”

Quote Eten wat de pot schaft en dooreten tot het eten op is is geen verstandig advies Tischa Neve, psychologe

Eten wat de pot schaft

,,Laat je kinderen zelf beslissen hoeveel ze eten”, vertelt Neve. Op die manier leert een kind zijn hongergevoel te begrijpen en leert hij dus ook wanneer hij genoeg gegeten heeft. Dat is belangrijk volgens de psychologe, want ouders hebben dat vroeger vaak niet geleerd. ,,Eten wat de pot schaft en dooreten tot het eten op is, is geen verstandig advies. Wel kun je tegen je kind zeggen: je mag zelf opscheppen, maar we scheppen wel van alles wat op.”



,,Je leest weleens dat je groenten kan pureren en daar een saus van kan maken, maar daar heb ik niet eens meer zin in eigenlijk”, vertelt de moeder van familie Bouw. ,,Eet-ie toch niet”, vult haar man aan.



De meningen van het echtpaar zijn verdeeld. Hij zegt niet jaloers te zijn op andere gezinnen, maar is wel van mening dat hun zoon het eten verpest. Zijn vrouw heeft er meer moeite mee. ,,We zijn wel jaloers op andere gezinnen die dan met z’n allen aan tafel kunnen zitten en dat iedereen eet. Soms zijn we net een buffetrestaurant.”

Volledig scherm Familie Jessurun. © Mag Ik Van Tafel?

Eigen manier

Ook de moeder van de familie Jessurun heeft last van gevoelens van jaloezie. De dochter van haar zus eet alles, en dat hakt er toch in. De moeder van de familie Aartsma is daarentegen absoluut niet jaloers: ,,Als ik zie hoe sommige gezinnen hun kinderen aan het eten krijgen, dan denk ik: nee. Ik doe het op mijn manier en invoelend met mijn kind.”