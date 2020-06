Je mond volproppen met frikandellen? Dat kan binnenkort bij kampioenschap frikandellen eten

De wedstrijd is ontstaan uit liefde voor de frikandel. Van Waaijenburg: ,,Het is mijn lievelingssnack. Mijn motto is dan ook: een rondje snackbar zonder frikandel, is als een fiets zonder bel. Qua smaak en structuur wat mij betreft de ultieme snack, al mogen ze me voor een goulashkroketje of een portie verse friet ’s nachts ook gerust wakker maken.”