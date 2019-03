Je wordt dik van boterhammen en andere vooroordelen over brood

Jaarlijks eten we in Nederland gemiddeld bijna 50 kilo brood per persoon. Dat zijn zo’n vier sneetjes per dag. Volkoren, gevolgd door meergranen en bruin, is het populairst. We kopen dat brood, dat overwegend van tarwemeel is gemaakt, vooral bij de supermarkt. Het aantal ambachtelijke bakkerijen daalde van ruim 10.000 in 1960 naar amper 2000 nu.



Geleidelijk aan neemt de broodconsumptie af. Vlak na de Tweede Wereldoorlog aten we nog 80 kilo per jaar. Die hoeveelheid daalde eerst fors door de introductie van ontbijtgranen als cornflakes en muesli, en de laatste jaren ook door diëten en alarmerende berichten over gluten. Klachten die mensen daardoor ervaren, zouden als sneeuw voor de zon verdwijnen als ze minder of ander brood zouden eten. Maar geen brood eten heeft als nadeel dat je te weinig jodium, vezels en B-vitamines binnenkrijgt.