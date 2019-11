Jelmer woont een jaar op Texel om kok te worden

Vandaag gaan de studenten op excursie, vertelt Bakker: jagen. Ze lopen mee met een jager en krijgen uitleg over het vak. Iedere maand is er een excursie, vertelt initiatiefnemer van de Acadamy Marianne Langeveld. ,,Deze maand met een jager, maar het kan ook zijn dat ze leren hoe je vis schoonmaakt of gaan kijken hoe het bier hier gemaakt wordt. Eigenlijk alles wat ons eiland te bieden heeft.”

In de video zien de studenten hoe de jager een vogel schiet. Daarna leert hij ze hoe je het vlees moet snijden. ,,Vind je het niet vies? Of raar?”, vraagt de jager aan de kok in opleiding. ,,Nee”, antwoordt hij. ,,Het is gewoon vlees. Als je dit zo in een pakje ziet, dan denk je er niet over na, maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde.”

