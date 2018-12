Jermain gebruikte drugs, werkte als vuilnisman en is nu sterrenkok

,,Tafellinnen? Nee. Loopt de bediening straks in pak? Nee. Wij blijven onszelf: gewoon, sympathiek.” Het rolt er bij Jermain de Rozario (34) met bravoure uit.



Hij is zojuist door de organisatie van het sterrenfestival in een koksbuis met veel te lange mouwen gehesen. Op het podium in het statige Amsterdamse DeLaMar theater, in een zaal vol topkoks.



Het zoet van het binnenhalen van de door hem zo vurig gewenste Michelinster combineert hij met het zout van zijn natte ogen die hij aan zijn onberispelijk witte koksjasje afveegt.