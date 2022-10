Jet (23) uitgeroepen tot beste jonge kok ter wereld: ‘Wat zij doet is topsport op culinair gebied’

Koken & Eten ‘Als we het oog van een garnaal afknippen, kunnen ze zich elke week voortplan­ten’

Grote garnalen in de Nederlandse supermarkt zijn meestal afkomstig van garnalenmoeders waarbij een oog is afgeknipt. Door de verminking zouden ze meer eitjes produceren, zo is vanavond te zien in de tv-uitzending van Keuringsdienst van Waarde.

6 oktober