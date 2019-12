Jet van Nieuwkerk gourmet in nieuwe videoserie: ‘Ik ben er niet mee opgevoed’

Voor iemand die een serie presenteert over gourmetten, doet presentator Jet van Nieuwkerk het zelf relatief weinig. ,,Ik had er niet zo veel mee, thuis deden we het niet, dus ik ben er niet mee opgevoed.” Nu de opnamen voor de videoserie achter de rug zijn, is ze de Nederlandse gewoonte wel gaan waarderen. ,,We zijn bij families geweest en dan zie je hoe leuk het is als kinderen zelf iets kunnen maken.”

Tv-zender 24Kitchen deed een enquête onder zijn grootste fans. Uit die - niet-representatieve steekproef - blijkt dat meer dan de helft van hen gourmet tijdens de feestdagen. Daarom besteedt de zender de hele maand aandacht aan het oer-Hollandse fenomeen. Op deze site zijn de afleveringen van Gourmet met Jet wekelijks te bekijken.

Heel gezellig

Quote Ik wilde laten zien dat je het ook anders kunt doen Jet van Nieuwkerk De gezelligheid staat voorop, voor de gourmettende Nederlander. In de enquête geeft 55 procent aan dat dat dé reden is om met de pannetjes aan de slag te gaan. Dat was ook de ervaring van Van Nieuwkerk. ,,Ik vond het heel gezellig. Heel leuk om bij een doorsnee van de Nederlanders te mogen binnenkijken. Ik heb ontzettend veel lol gehad.”



Het was de bedoeling om de gourmetvaardigheden van de gezinnen op te krikken. Veel mensen houden het toch bij een stukje hamburger en een omelet. ,,Ik wilde laten zien dat je het ook anders kunt doen.” In een aflevering maakte Jet Hollandse gehaktballen met hutspot. ,,Die hutspot warm je gewoon op in je pannetje. Ik denk dat veel mensen daar niet zo snel op komen.”

Het waren ook wel verrassingen voor de gezinnen die zij bezocht. ,,Het was een beetje spannend”, erkent Van Nieuwkerk. ,,Elke familie was gehecht aan haar eigen gewoonten. Ik ben maar gewoon aan de slag gegaan, in de hoop dat ze het lekker vonden. Misschien zijn ze ook wel aardig voor me geweest en hebben ze gezegd dat ze het lekker vonden.”

Vloggende familie

In de aflevering van vandaag speelt Gourmet met Jet zich af bij de vloggende familie van Kelly. Samen met Yannick heeft ze drie dochters: Lana, Aimy en Feline. Pa en ma willen de gourmettraditie net iets specialer maken, liefst op een manier waardoor de kinderen er ook van kunnen genieten. ,,Als de kinderen blij zijn, ben ik ook heel blij", vertelt Yannick, die de meeste maaltijden voor het gezin bereidt.

De maispannenkoekjes met kip vielen goed uit, vertelt de presentatrice, die met haar idee kwam nadat het gezin op zijn eigen manier aan de gang was geweest.,,Om te laten zien hoe het ook kan.”



Of ze zelf nog veel blijft gourmetten? ,,Ik vind het wel erg stinken”, geeft Van Nieuwkerk toe. ,,Eigenlijk zou je het buiten moeten doen.” In een aparte aflevering geeft zij daarom tips om je huis weer fris te maken. 24Kitchen claimt een anti-gourmetspray te hebben ontwikkeld die daar ook tegen helpt.



Het recept van de maispannenkoekjes vind je hieronder.

Kidsproof maispannenkoeken met kip

Ingrediënten

Kip

350 g kipfilet

zout en peper

de stelen van 1 bos koriander

Saus

1 kleine rode ui

2 tenen knoflook

1 blik gepelde tomaten op eigen sap

3 el neutrale olijfolie

2 tl gerookt paprikapoeder

Maïspannenkoekenbeslag

50 g roomboter

140 g zelfrijzend bakmeel

1 tl baksoda

90 g fijne polenta (maïsmeel)

1 el fijne kristalsuiker

½ tl zout

1 ei

400 ml karnemelk

3 bosuien

150 g gekookte maïskorrels

neutrale olijfolie

Vegetarische variant

350 g oesterzwammen

zout en peper

neutrale olijfolie om in te bakken

100 g feta

hete pepersaus naar smaak

de blaadjes van 1 bos koriander

Extra nodig

Blender of staafmixer, zeef, gourmetstel

Bereiding

1. Doe de kipfilet met 1 theelepel zout, een draai peper en de korianderstelen in een pan. Voeg water toe tot de kip onder staat en laat in circa 20 minuten zachtjes gaar koken.



2. Pel en snijd intussen de ui en knoflook grof. Pureer de tomaten met de ui en knoflook. Breng op smaak met zout en peper.



3. Verhit 3 eetlepels olie in de pan, voeg hieraan het gerookte paprikapoeder toe en laat kort bakken, zodat de smaak los kan komen.



4. Voeg het tomatenmengsel toe. Laat op hoog vuur inkoken tot een dikke saus. Breng op smaak met zout en peper.



5. Laat, voor de maispannenkoeken, de boter smelten. Zeef het bakmeel met de baksoda boven een kom. Meng de polenta, suiker en ½ theelepel zout erdoor. Roer het ei, de karnemelk en de gesmolten boter erdoor en roer tot een glad beslag.



6. Snijd de bosuien fijn. Laat de mais uitlekken en schep met de bosuien door het beslag.



7. Pluk de kip in reepjes en doe in een kom.



8. Voor de vegetarische variant: scheur de oesterzwammen in reepjes en doe in een kom.



9. Verkruimel de feta en doe in een kommetje.



10. Pluk of snijd de korianderblaadjes en doe in een kommetje.

Aan tafel:

11. Zet het pannenkoekenbeslag, olie om te bakken, de oesterzwammen, zout, peper, de kip, saus, koriander, feta en pepersaus op tafel.



12. Voor de vegetarische variant: bak de repen oesterzwammen in een scheutje olie en breng op smaak met zout en peper.



13. Bak in een scheutje olie pannenkoekjes op de plaat of in de gourmetpannetjes.



14. Verwarm de saus en voeg hieraan de kip of de gebakken oesterzwammen toe.



15. Beleg de maïspannenkoek met kip of oesterzwam in saus, feta en koriander.