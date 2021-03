Jezelf inkopen op een boerderij en wekelijks een tas vers voedsel krijgen: in Utrecht kan het binnenkort

Het wordt ongekend spannend: mag Ronald McDonald Huis bouwen in beschermd natuurge­bied?

8 maart Hoe heilig is de fameuze rode contour – een stippellijn die een bouwgrens aangeeft – als het over het Ronald McDonald Huis gaat, een verblijfhuis voor ouders van ernstig zieke kinderen? Over die prangende vraag spreekt Provinciale Staten zich woensdag uit. De stemming hierover belooft ongekend spannend te worden: een overduidelijke meerderheid voor of tegen nieuwbouw in het groen is er nog niet.