Johan (47) viel door Obese eindelijk af: Ik wil mijn kinderen zien opgroeien

Het zwaarste dat Johan Kerren ooit heeft gewogen? Helemaal exact is dat niet te zeggen. De weegschaal thuis kan niet meer dan 180 kilogram aanwijzen. Daarboven dus in ieder geval. ,,Op mijn werk heb ik me wel eens gewogen, toen zat ik op 185 kilogram”, zegt hij.



Hoeveel hij nu weegt? Hij wil het graag spannend houden wanneer hij op 23 september in het RTL-programma Obese is te zien. ,,Ik ben van zeven keer XXL naar drie keer XL gegaan”, is het enige dat hij erover kwijt wil.