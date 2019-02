John Halvemaan (1950 - 2019): Haute Cuisine op klompen

Hij kon genieten van een gepofte ui, gecarameliseerd aan de buitenkant en zacht van binnen. Keep it simple was het credo van John Halvemaan, de dinsdag op 69-jarige leeftijd overleden topkok die indruk maakte met gerechten als kreeft met vanille, foie gras brulé en steak tartare met oesters. Spannend maar simpel. ,,Het moet gewoon lekker zijn, dat is m'n uitgangspunt," zei Halvemaan over zijn toverkunst in de keuken.



Het koksvak kwam Halvemaan min of meer aanwaaien. Hij ging als jongen naar het seminarie van de Witte Paters om te worden klaargestoomd voor de missie, een ideaal dat voortijdig strandde op de aantrekkingskracht van de andere sekse. Als zaterdaghulp in een cafetaria kwam hij in contact met een leeftijdsgenoot die kok wilde worden. Dat leek Halvemaan ook wel wat.