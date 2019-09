Journalist José (43) schrijft maar over een ding: taco's

Vanaf 18 september begint taco-expert José Ralat (43) met zijn nieuwe baan. ,,Het is een droombaan”, vertelt Ralat in een telefonisch interview met de New York Times. ,,Ik wilde zoiets al heel lang doen.” Het magazine wordt per maand door meer dan twee miljoen Texanen gelezen.

De op Puerto Rico geboren Texaan begon in 2010 met het schrijven van een wekelijkse taco-column, daarna werkte hij voor de rubriek ‘Eten & drinken’ van het Amerikaanse magazine Cowboys & Indians. Op zijn eigen website publiceert hij artikelen over de Mexicaanse keuken. Zelfs zijn honden ontkomen niet aan de taco’s; die heeft hij namelijk Beans en Cheese genoemd.

Geadopteerd

Ralat zelf is geen Mexicaan, maar zijn vrouw wel. Via haar heeft hij zijn passie ontdekt en ontwikkeld. ,,Het is niet per se mijn cultuur. Ik ben als het ware geadopteerd in het Mexicaanse wereldje. Ik hoop hen te kunnen eren met mijn werk. Ik wil de verhalen vertellen over het eten, maar belangrijker nog: de verhalen over de mensen achter het eten. Die context laat het leven.”

Verenigen

Texas heeft een lange taco-geschiedenis, vertelt Ralat. ,,Texaanse soldaten droegen taco’s in hun zakken tijdens de Texaanse Revolutie in 1835.” In het huidige politieke klimaat in Texas, dat ook leeft in de rest van de VS, hoopt hij de lezers te kunnen verenigen via datgene wat zij gemeen hebben: taco’s. Mexicanen in de VS krijgen steeds vaker te maken met geweld of racisme. Ralat: ,,Sommige Amerikanen hebben niks met Mexicanen, maar houden wel van het Mexicaanse eten.”