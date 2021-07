Jubileumeditie Heel Holland Bakt vanaf september op tv

Bijna 3,5 miljoen kijkers zagen deze drie het tot de finale schoppen van Heel Holland Bakt

8 februari Geen vier kandidaten strijden in de halve finale van bakprogramma Heel Holland Bakt, maar vijf: Ellen, Eric, Sabine, Thijs en Elizabeth. Dat betekent dat er twee bakkers uit moeten deze week, zo zagen gisteravond bijna 3,5 miljoen kijkers. De perfectie is ver te zoeken in halve finale.