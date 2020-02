Jumbo-baas maakt carnavalsnummer: 'Ik heb dit nodig, het maakt me een betere ceo’

Serie laat enorme fraude zien bij McDonald’s: prijzen gingen telkens naar dezelfde mensen

6 februari Het is misschien wel een van de meest opvallendste oplichtingszaken ooit uit de VS en toch weet bijna niemand er meer iets van: McMillion$, een affaire rond kansspelen bij fastfoodketen McDonald’s. De digitale zender HBO maakte een serie over de zaak, die sinds deze week te zien is in Amerika.