Jumbo gaat reorganiseren, ingreep raakt honderden medewerkers

In een verklaring laat Jumbo weinig los over de aard van de veranderingen. ,,Het uitgangspunt is dat er geen banen verdwijnen", aldus het bedrijf. Volgens RTL Z, dat eerder de hand wist te leggen op een brief van Jumbo aan het eigen personeel, raakt de ingreep honderden medewerkers. In de ‘nieuwe winkelorganisatie’ zouden de functies ‘afdelingschef’ en ‘eerste medewerker’ vervallen.