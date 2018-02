Jumbo-klant is bij het ene filiaal veel meer kwijt dan bij het andere

De Consumentenbond vergeleek 7.000 prijzen van allerlei boodschappen. Daarbij waren 150 producten van A-merken en 120 van huismerken: onder andere olijfolie, melk, ijsthee en pils, maar ook luchtverfrisser en papieren tissues.



De belangenorganisatie vermoedde dat de ene supermarkt van dezelfde keten duurder is dan de andere. Dat bleek te kloppen. Het prijsniveau hangt vooral af van de concurrentie in de buurt. Neem een beker yoghurt Griekse stijl van Almhof: bij een duurdere Jumbo kost zo’n beker 1,61 euro, terwijl een voordeliger Jumbo er 1,49 euro voor vraagt. Bij de Hoogvliet kost hetzelfde product de ene keer 1,59 euro en de andere keer 1,55. Douwe Egberts-oploskoffie is in Jumbo Terheijden 6,85 euro, in Etten-Leur 6,29 en in Breda 5,99. Op de site van de Consumentenbond staat een overzicht van de Jumbo- en Hoogvlietsupermarkten van heel Nederland.

Concurrentie

De supermarktketens laten hun prijzen sterk afhangen van die van de concurrenten in de buurt. De verdeling tussen goedkopere en duurdere Hoogvliet-vestigingen is ongeveer fiftyfifty. Bij Jumbo vraagt 14 procent van de filialen lage prijzen, 32 procent van de winkels zit op een gemiddeld niveau en 54 procent heeft hogere prijzen. Friesland, Groningen en Limburg hebben vooral dure Jumbo’s. Richting Utrecht en de Randstad worden de Jumbo’s goedkoper.



Ook online zijn er verschillen bij Hoogvliet of Jumbo. Het prijspeil hangt dan af van de locatie waar de bestelling moet worden of waar de boodschappen worden opgehaald. Bij Plus Supermarkten zijn ook onderlinge verschillen tussen de winkels, maar die zijn minder groot dan bij Jumbo en Hoogvliet.

Niet alleen in de daadwerkelijke supermarkten maar ook online kunnen prijzen van verschillende supermarkten sterk verschillen.

