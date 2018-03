Jumbo komt met smoothie en pindakaas om verspilling tegen te gaan

Koken & etenVoor het eerst krijgt een supermarkt in Nederland met een 'verspillingsschap'. Het gaat om een schap in de Jumbo met producten die zijn gemaakt om verspilling tegen te gaan.

Het bijzondere schap komt in Jumbo-supermarkt in de Tarthorst in Wageningen. Met het schap wil de supermarkt de aandacht vestigen op producten die gemaakt zijn van verspilde voedselproducten, om zo consumenten te inspireren om zelf aan de slag te gaan tegen de voedselverspilling. Het past bij het imago dat Wageningen zich aanmeet als Levende Proeftuin.

Het schap wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers van het platform Verspilling is Verrukkelijk. Het gaat om smoothies, bier, pindakaas en cider van grondstoffen die over de datum dreigden te gaan. Er is nog steeds honger in de wereld maar toch wordt een derde van het geproduceerde voedsel niet geconsumeerd, aldus de initiatiefnemers. Dat is volgens hen een aanslag op het milieu.

Wageningen als proeftuin