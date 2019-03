Jumbo leidt in Veghel 60 La Place-medewerkers per dag op

Jumbo nam in 2016 de formule La Place over. ,,De gerechten van La Place zitten zo in elkaar dat ze ondanks een hoge kwaliteit toch eenvoudig te bereiden zijn, ook door mensen die nauwelijks tot geen horeca-opleiding gehad hebben”, legt HR-directeur Alrik Boonstra uit. ,,Zo kunnen we in korte tijd mensen veel leren. Zij krijgen hier de vaardigheden van koken, bereiden en omgang met klanten.

Gisteren kreeg een groepje les in storystelling; hoe leg je aan een klant uit dat deze zalmmoot een geweldig product is en hoe presenteer je die zalm.”



De medewerkers komen te werken in een La Place restaurant, een Jumbo Foodmarkt, Jumbo City of Jumbo supermarkt.