Kaas die ‘luistert’ naar hiphop smaakt lekkerder

Ruim zes maanden lagen vier emmentaler kazen te rijpen in een kaaspakhuis in Berthoud, in het westen van Zwitserland. De eerste kreeg te maken met een doses rock, om precies te zijn Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De tweede rijpte op het geluid van Die Zauberflöte van Mozart. De derde kaas, gemaakt op de boerderij Beat Wampfler, ‘hoorde’ de hiphop van A tribe called Quest en de vierde rijpte in gewijde stilte.



De kunsthogeschool vroeg zich af wat de invloed van muziek is op producten. Bekend is al dat koeien bij bepaalde muziek meer of minder gestrest raken. Melkkoeien zijn rustiger - en geven meer melk - bij rustige klassieke muziek. Met hardrock hebben de dames meer moeite. De vervolgvraag was uiteraard of de eenmaal tot kaas gemaakte melk ook beïnvloed wordt door muziek.