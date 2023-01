Kaas is gezond voor je blijkt uit nieuwe studie, toch wordt Schijf van Vijf niet aangepast

Het Voedingscentrum, dat waakt over ons gezonde eetgedrag, adviseert ‘een beetje kaas vanwege de voedingswaarde, maar wel de magere varianten vanwege verzadigd vet’, meldt Schutte. ,,Hoevéél kaas verschilt per leeftijd.” 10+, 20+ of 30+ kaas met niet te veel zout staat wel in de Schijf van Vijf.

Meer voor- dan nadelen

Volgens de berichtgeving over de kaasstudies in de Amerikaanse krant The Washington Post kleven er meer voor- dan nadelen aan het eten van kaas. Zelfs volvette kaas is niet zo slecht als altijd wordt gedacht, want eigenlijk is nergens te zien dat je er van aankomt of dat je er hartproblemen van krijgt. ,,Kaas zit boordevol voedingsstoffen als proteïne, calcium, fosfor en past goed in een gezond voedingspatroon”, zegt Lisa Young, adjunct-professor aan New York University in de Amerikaanse krant.