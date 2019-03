Kaasfondue is terug van eigenlijk nooit weggeweest

Een van de gerechten uit mijn jeugd was kaasfondue, die naar het schijnt in hippe kringen weer bezig is aan een comeback. In de jaren 70 was fonduën een uitermate populair tijdverdrijf, ook bij mij thuis. Door mijn ouders en hun bebakkebaarde vrienden werd niet alleen gretig gekaas- maar ook veel gevleesfondued, hoewel de spanning bij die laatste uitspatting groter was omdat de pan met kokende olie werd warm gehouden boven een spirituspit (ik herinner me van fonduen vooral de blusdeken en de polis van de brandverzekering die mijn vader had klaarliggen).



Ik hield van kaasfondue, niet alleen vanwege de zalvende, zachte en intense smaak van de gesmolten kaas, maar ook vanwege Asterix en Obelix. In Asterix en de Helvetiërs werden de twee opstandige Galliërs door hun druïde naar Zwitserland gestuurd om te zoeken naar edelweiss. Onderweg maakten ze veel mee, zo kwamen ze terecht op een kaasfondue-orgie, waar een grote ketel met gesmolten kaas stond opgesteld.