Kaasfondue zonder echte kaas: zo smaakt dat

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel plantaardige kaasfondue van Willicroft.

‘This is not Cheese Fondue’ is een bedenksel van de Engelsman Brad Vanstone. Zijn doel: veganistische kaas zo lekker maken, dat niet alleen veganisten, maar alle kaasliefhebbers het willen eten. De fondue is romig, vol van smaak en ideaal om te serveren tijdens de koude winteravonden, belooft hij.

De fondue blijft niet onopgemerkt en duikt regelmatig op in de media. Vanstone won in 2019 een award (de Amsterdam Food Pitch) vanwege zijn alternatieve kaasvarianten, waaronder de fondue. Tevens opende hij in Amsterdam de eerste plantaardige kaaswinkel van Nederland. Sinds kort ligt zijn fondue in een beperkt aantal supermarkten. Prijs: 8,25 euro.

Pittig

Diëtist Berdien van Wezel proeft regelmatig veganistische en vegetarische alternatieven. Ditmaal de fondue van Willicroft. ,,Je hoeft het product alleen maar te verhitten met wat droge witte wijn. Hoe je dat doet, had van mij iets duidelijker gemogen. Ik deed het in de magnetron, maar achteraf had het wellicht beter al roerend in een pannetje gekund. Het bleef maar klonteren bij mij.”

Quote Als je een knapperig broodje door de fondue haalt, druipt de ‘kaas’ eraf Berdien van Wezel

Het hoofdbestanddeel is cashew in plaats van melk. ,,Daar ruik je niets van. De geur die op je afkomt is de geur van kaas. Het ruikt heel krachtig. Als je een knapperig broodje door de fondue haalt, druipt de ‘kaas’ eraf. Daardoor lijkt het net ‘echt’. De kleur daarentegen is onaantrekkelijk, een beetje cementachtig.’’

Van Wezel is een echte kaasliefhebber, dus kritisch. ,,Ik vond de smaak zeer pittig en kruidig. Het verbaasde me een beetje. Eerst positief, maar na tien happen was ik het zat. Het werd vlak. De smaak werd veel van hetzelfde. Ik ging er ook niet objectief in. Waarschuwing: als je ‘echte’ kaas verwacht kom je er waarschijnlijk bedrogen uit.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Willicroft

Calorieën