Kaasmakers in rep en roep: warm weer nekt de Parmezaan

Collega Luca Cotti ziet dezelfde problemen bij zijn bedrijf. Gras dat gebruikt wordt om hooi te maken voor zijn koeien was andere jaren in deze tijd van het jaar al tot kniehoogte. Nu komt het hooguit tot zijn enkels. Hij strijkt met zijn handen door het gras. ,,Als het een paar dagen goed regent, zijn we al gered. Dan kan het al rap omhoog schieten, maar we hebben dit jaar hooguit wat spatjes gehad. Dat is al opgedroogd voordat het de grond in zakt.’’



Naast zijn koeienbedrijf verbouwt hij tomaten, maar ook op die velden gebeurt nog weinig. Peinzend: ,,Andere jaren was het in de wintermaanden eerder het probleem dat we op een droge week wachtten om de klussen op het land te kunnen doen. Nu is het andersom: we hebben alle tijd om op het land te werken. Het is de regen waar we op wachten.’’