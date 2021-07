Kamervragen over het terugbetalen van 100.000 euro na het geven van gratis gezonde lunch

Het Tweede Kamerlid springt in de bres voor de Westlander Rob Baan. ,,We hebben allemaal de mond vol over gezond en bewust eten. Nu wordt een ondernemer, die dat voor zijn personeel regelt, gestraft”, aldus Wybren van Haga, die via schriftelijke vragen van het kabinet wil weten waarom de Belastingdienst ondernemers die zich inzetten voor een gezond personeelsbestand straft.

Vorige week oordeelde de rechter dat de eigenaar van Koppert Cress, een bedrijf dat cressen (kleine plantjes) teelt voor de horeca, bijna 100.000 euro moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Baan voert al jaren campagne voor gezonde voeding en serveert zijn werknemers elke dag een gezonde lunch. De Belastingdienst ziet dat als ‘verkapt loon’ en vindt dat de Westlander daar belasting over moet betalen. Baan heeft al aangekondigd in beroep te gaan.

Arbowet

Eén van de argumenten van de rechtbank om Baan in het ongelijk te stellen, is dat de lunchmaaltijd niet direct verbonden is met het werk van zijn personeel zoals beschreven staat in de Arbowet. ‘Ook niet wanneer het ten doel heeft een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de werknemers’, aldus de rechter.

,,Dan moeten we de regeltjes van de Arbowet aanpassen, in plaats van een bewuste ondernemer straffen”, aldus Van Haga, die binnenkort en op eigen kosten dat gezonde 12-uurtje in het Westland weleens wil komen proeven. ,,We moeten innovatieve ondernemers juist koesteren.”

Van Haga wil van de minister weten wat die kan doen om de regels van de Arbowet zo te wijzigen dat innovatieve en bewuste ondernemers, zoals Baan, ‘geen slachtoffer worden van de regeldrift van de Belastingdienst’.

