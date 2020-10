Kan ik er wat van zeggen als eters groente op hun bord terzijde schuiven?

Vraag: Af en toe blijven de zoon van mijn vriend en zijn vriendin bij ons eten. Die vriendin verzamelt alles wat ze niet lust op de rand van haar bord. Stukjes paprika, champignons, noem maar op. Haar gedrag ergert me want ik ben opgevoed met ‘de kindertjes in Afrika zouden blij zijn met jouw eten’. Kan ik hier iets van zeggen of moet ik dat gemiezemuis maar voor lief nemen?