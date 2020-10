‘Kan je er nog onderuit?’ Deze horecaondernemers begonnen toch een zaak tijdens de lockdown

Dat is zonde: roemruchte brasserie Engels (uit 1884!) door coronacri­sis in stilte gesloten

14 oktober Brasserie Engels, het bekendste ‘afspreekcafé’ van Rotterdam, is niet meer. De zaak onderin het Groot Handelsgebouw is in alle stilte gesloten. Sterker, het is na de eerste lockdown in maart nooit meer opengegaan. Corona heeft de zaak, die al niet super liep, de das omgedaan. Cateraar Vermaat heeft zich teruggetrokken als exploitant. Jamestown, de pandeigenaar, weet nog niet of Engels ooit terugkeert.