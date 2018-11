Kant-en-klare stamppot vrijwel altijd te zout

Dat blijkt uit de vergelijking die Questionmark maakte tussen 46 stamppotten uit de supermarkt. Slechts drie van de geteste maaltijden voldeden aan de richtlijn van het Voedingscentrum van 2 gram zout per maaltijd. Het is de eerste keer dat de site dit product testte.



Het goede nieuws is dat twee derde van de kant-en-klare stamppotten met vlees een 1 ster Beter Leven keurmerk heeft. Dit duidt erop dat diervriendelijker vlees de standaard lijkt te worden, meldt Questionmark.



De best beoordeelde stamppot is die van Lidl: hutspot met rundvlees. Op nummer twee staat de hutspot van Plus. Op de derde plaats staat de hutspot van Daily Chef, die verkrijgbaar is bij Boni, Dekamarkt, Coöp, Spar, Deen en Vomar.