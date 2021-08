Karien ging van advocatenkantoor naar culinaire fotografie: ‘Beelden moeten eetlust opwekken!’

Grote muizen­plaag teistert Albert Heijn: winkel dicht en aangevre­ten producten weggegooid

3 augustus De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is sinds afgelopen zaterdag dicht vanwege een muizenplaag in de supermarkt. De winkel is op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten en mag pas weer open na een grondige schoonmaak en maatregelen om herhaling te voorkomen.