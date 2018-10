Karnemelk is vaak geen echte karnemelk

Karnemelk is karnemelk, krijgt Sofie van den Enk te horen bij het begin van de nieuwe aflevering van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde. De iets zuur smakende melk wordt traditioneel gemaakt in een karnton waarbij de koeienmelk wordt rondgeslingerd. Dat levert melk en boter op. ,,Dan is de karn gebroken”, legt karnemelkmaakster Lisette van der Burg uit.



De boter wordt gescheiden van de melk. En dat is dat. De karnton - tegenwoordig zijn het metalen vaten - wordt schoongespoeld en dat restje verdwijnt in het riool. Vroeger werd dat toegevoegd aan de melk (vanwege de resten die naar karnemelk smaken), maar Van der Burg vindt dat verwateren zonde.



Wat gebeurt er dan in de fabriek? Daar staat toch ook het k-woord op de rood met witte pakken? ,,Eigenlijk zou dat geen karnemelk mogen heten”, vindt Van der Burg. ,,Dat is aangezuurde melk. Dat is een ander proces.”