Kastanjecrêpes

Bereidingswijze

- Doe de meel in een kom, klop de eieren erdoor, en vervolgens, in gedeeltes, de melk. Zorg ervoor dat de bloem steeds goed opgenomen is voordat u meer melk toevoegt.

- Roer tot een glad, lopend beslag.

- Schep een soeplepel beslag in het midden van een goed hete koekenpan met een dun laagje zonnebloemolie. Houd de pan schuin en draai hem snel rond zodat het beslag zo dun mogelijk uitvloeit in de pan.

- Bak de crêpe tot er gaatjes in het deeg komen, draai om en bak de andere kant ook goudbruin. Pannenkoeken bakt u op dezelfde manier, maar met iets meer (en eventueel dikker) beslag.

- Warm houden is niet nodig. Leg een velletje aluminiumfolie op het aanrecht en daar een crêpe op, maak zo uw stapeltje en dek de bovenste crêpe steeds af met een aluminiumfolie. Ook als ze afkoelen, blijven ze zo smeuïg en soepel.