Kefir? Wat voor zuivel is dat in hemelsnaam?

Populair

In een reactie laat Albert Heijn weten dat de vraag naar kefir weer is toegenomen. ,,We zien dat het na ongeveer drie jaar terug is van weg geweest. In de jaren 80 was kefir een groot zuivelproduct, maar daarna nam de vraag af en is het product uit het assortiment gehaald", aldus Felicity Bijnaar, woordvoerder van Albert Heijn. ,,Nu gefermenteerde zuivelproducten, zoals yoghurt, weer in trek zijn, hebben wij besloten om kefir weer toe te voegen aan het assortiment. Albert Heijn merkt inderdaad een groei in de verkoop van kefir, maar het is nog niet zo groot als bijvoorbeeld karnemelk. Wel verwachten we een verdere groei van de gefermenteerde zuivelproducten.”