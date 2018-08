Kersen cheesecake in een glaasje

Bereidingswijze:

- Ontpit de kersen en halveer ze.

- Meng in een steelpan met 2 el water, bruine suiker, vanille-extract en sinaasappelrasp.

- Breng aan de kook en laat op laag vuur 15 minuten pruttelen.

- Schenk 1 el water erbij als het te droog wordt.

- Na 15 minuten roer je een klein klontje boter erdoor.

- Laat nog 5 minuten op laag vuur pruttelen.

- Proef en breng eventueel extra op smaak met honing.

- Laat de kersencompote afkoelen.

- In de tussentijd maal je de koggetjes in de keukenmachine.

- Of stop ze in een plastic zak en knijp er rustig met je handen in of verkruimel met een deegroller. Dit hoeft niet helemaal fijn te worden.

- Schep de kruimels in een kom en roer er 2 el gesmolten boter door.

- Voeg extra boter toe als het nog te droog is.

- Verdeel dit over de bodems van 6 glazen en druk aan met de bolle kant van een lepel. Zet daarna in de koelkast.

- Roer de roomkaas, Griekse yoghurt, poedersuiker en sinaasappelsap door elkaar tot een romig mengsel.

- Verdeel dit over de 6 glazen en eindig met een royale schep van de kersencompote.

- Zet de glazen afgedekt in de koelkast om op te stijven, minimaal 2 uur.

- Haal de glazen 15 minuten voor serveren uit de koelkast zodat ze op temperatuur kunnen komen.