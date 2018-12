Kerstdiner buiten de deur kost zo’n 61 euro

11-jarig Amerikaans meisje vindt xtc-pil in Happy Meal

13 december Een medewerker van McDonald’s in Texas heeft de benaming van het kindermenu Happy Meal een nieuwe betekenis gegeven, nadat ze er al dan niet per ongeluk een xtc-pilletje in verstopte. De oudere zus van het 4-jarige jongetje dat de burger met pil geserveerd kreeg, dacht dat het om een snoepje ging.