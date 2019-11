Kerstrel Lidl: ‘Kan me voorstellen dat gelovigen zich ergeren’

Het was schrikken voor sommige mensen, toen ze de ‘feestdagenfolder’ van Lidl dit weekend opensloegen: een kerststol heet bij de supermarktketen een feeststol en een kerstkransje een kransje. En bij Lidl eet je eind december een feestdiner, geen kerstdiner. Dat kan toch niet, zo klinkt het op sociale media. ‘Al onze tradities worden afgepakt’, vinden sommigen. ‘Alles om de moslims niet voor het hoofd te stoten.’



,,Ik kan me er wel iets bij voorstellen als gelovigen zich ergeren’’, zegt retailexpert Cor Molenaar naar aanleiding van het ‘gedoe’, zoals hij het noemt. ,,Kerstmis is toch de viering van de geboorte van Christus. Ik kan me voorstellen dat zij zich ergeren als het woord kerst niet meer terugkomt.’’



Molenaar vergelijkt het met de zwartepietendiscussie. ,,In het dorp waar ik woon met 14.000 inwoners gaan ze echt geen roetveegpieten introduceren. Dan worden ze herkend en dat is niet de bedoeling. Wat ze daar in Amsterdam ook van mogen vinden.’’



Anderzijds: aan de kerstboom is niets christelijks te bekennen, relativeert Molenaar. ,,Dat is een heidens symbool. Echte christenen hebben een kerststal. Het is een beetje overtrokken om hier heibel over te maken.’’ Ook omdat Lidl zich gisteren haastte te melden dat de kerstcampagne er gewoon nog komt.



