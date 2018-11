Kersttrends 2018: AH voorspelt veel vega(n), weinig alcohol en feest in je eentje

Vega(n)

Steeds meer mensen vinden vlees en vis geen must meer bij feestelijke diners. Vorig jaar wilde 25 procent van de Nederlanders een vegetarisch gerecht serveren, en de hang naar plantaardig voedsel blijft groeien. Daarom gaan groenten dit jaar een belangrijke rol spelen in het kerstmenu, volgens Albert Heijn.

Marketingdeskundige Paul Moers ziet dit niet echt gebeuren. ,,Het grootste gedeelte van de Nederlanders is nog steeds carnivoor, dus er zal dit jaar tijdens de kerstdagen nog voldoende vlees worden geserveerd. Er is maar een piepklein gedeelte van de bevolking dat veganistisch leeft. Ik zie wel dat steeds meer mensen flexitariër worden. Dat wel.’’

Easy december

Het aantal feestelijke gemaksproducten groeit explosief. De trend van dit jaar zijn verspakketten, stelt Albert Heijn. Dat zijn pakketten met de juiste hoeveelheid ingrediënten, plus het recept van een gerecht.

,,De achterliggende trend is dat mensen gemak zoeken zonder in te willen leveren op de kwaliteit en smaak van eten, zegt foodtrendwatcher Marjan Ippel van trendbureau Talkin’ Food. ,,Vroeger waren mensen ook op zoek naar gemak, maar namen ze genoegen met een pasta en een kant-en-klare saus. Nu pikken ze dat niet meer. Zo’n verspakket speelt daar met z’n verse ingrediënten slim op in.’’

Alcoholvrij

Bij een feestje hoort een lekkere borrel, maar daar hoeft geen alcohol aan te pas te komen. In steeds meer huishoudens wordt met minder, of zelfs zonder alcohol geproost.

Moers vindt dit onzin. ,,Hier geloof ik dus niet in. Volgens mij pakt het gros van de mensen gewoon een drankje erbij met de kerst. Nee, met kerst gaan we gewoon los.’’

,,Nolo staat voor no alcohol or low alcohol. De tendens dat mensen vaker kiezen voor dit soort drankjes komt voort uit de behoefte om gezonder te willen leven. Maar, ze willen wel smaak. Wat ik zie gebeuren deze kerst, is dat mensen misschien beginnen met een Nolo cocktail, maar daarna toch overstappen op de alcoholische dranken. Nee, de wijn staat gewoon op tafel’’, zegt Ippel.

Arabische keuken

De Arabische keuken is een blijvertje. Ook tijdens de feestdagen, volgens Albert Heijn. De geurige specerijenmengels, zoals ras el hanout en za'tar hebben een vast plekje veroverd in veel kruidenkastjes.

,,Dat is zeker waar’’, zegt Ippel. ,,Dat heeft ook met inclusiviteit te maken, hét woord van 2018. Op deze manier probeert Albert Heijn verschillende culturen bij de feestdagen te betrekken.’’

Pak uit met kleur

Gerechten moeten lekker smaken, maar zeker ook een lust zijn voor het oog. Het is vooral belangrijk dat je plaatje het goed doet op Instagram, met hastags, zoals #foodporn, #instafood, of #delicious. Uitgesproken kleuren zijn hierbij heel belangrijk. Op dat gebied ziet Albert Heijn vooral diep bordeaux rode tinten terugkomen, ton sur ton groentinten, en uitgesproken geel.

,,Die kleuren zijn natuurlijk gewoon de traditionele kerstkleuren. Het is heel slim van Albert Heijn om die kleuren te laten terugkomen op je bord en op de eettafel. Het sluit aan bij iets wat ik al jaren zeg, namelijk food is fashion. Het visuele wordt steeds belangrijker. Er wordt ook steeds meer gedaan met groenten, die ook weer zorgen voor meer kleur’’, zegt Ippel.

Solo feest

Het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien. Hierdoor is ook een groeiende behoefte aan recepten waarmee singles koken voor zichzelf tot een feest kunnen maken, stelt Albert Heijn.

,,Dat is heel erg aan de hand. Er zijn veel mensen die misschien één of twee dagen tijdens de kerst alleen zijn. Mensen die gescheiden of bewust single zijn. Dat is een steeds breder wordende groep. Die zijn zeker niet zielig en gaan zelf gewoon lekker koken’’, zegt Ippel.

Niches

,,Wat ik het meest interessant hieraan vind, is dat een grote speler als Albert Heijn zich aan het richten is op niches, oftewel specifieke doelgroepen. Naast de hele brede massa, spelen ze in op kleinere markten, zoals vegans (1-2% van de Nederlandse bevolking), of mensen die de kerst alleen vieren: opvallend’’, sluit Ippel af.

