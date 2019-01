‘Keukenpersoneel gedroeg zich als roedel oversekste bavianen’

De Zeeuwse horeca kan steeds moeilijker personeel vinden. Afwashulpen, koks en medewerkers in de bediening zijn amper te vinden. Ook het verloop is groot. Dat heeft de horeca voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken, spreekt de 47-jarige Diesch uit eigen ervaring. ,,Het is geen wonder. De omgangsvormen op de werkvloer zijn dikwijls een ramp. Bij het laatste bedrijf heb ik na zes dagen ontslag genomen. Een leuk team, volgens de eigenaar. En ja, stuk voor stuk waren de jongens in de keuken best aardig, maar samen was het een roedel oversekste bavianen. Werkelijk elk gespreksonderwerp werd weer teruggebracht tot ‘neukuh’ en ‘zuipuh!’. Op de meest gore en respectloze manier werd er gesproken over - soms piepjonge - vrouwelijke collega’s en gasten. Ik heb het aangekaart bij mijn werkgever. Ja, die snapte het, maar deed er verder niks aan. Na mijn vertrek stond de vacature meteen online.”