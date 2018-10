Keuringsdienst: 'Er zit slachtafval in kaarsen'

Rudolph van Veen leert koks in Zorgwaard gezond koken

11:03 Televisiekok Rudolph van Veen gaf gisteravond in zorginstelling de Zorgwaard in Oud-Beijerland een kookworkshop aan zestig koks van verzorgingstehuizen uit heel het land. Dat hij dit speciaal in de Hoeksche Waard deed was geen toeval. De Zorgwaard ligt namelijk op het gebied van koken ver voor op andere zorginstellingen.