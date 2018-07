Keuringsdienst van Waarde: kijk of er water in je vis zit

In het item dat vanochtend is verschenen, stelt het tv-programma over voeding dat er vaak water zit in vis, ham en kip. Soms is het water bedoeld om het visje te behoeden voor uitdroging (een glaceerlaagje heet dat in de voedingsindustrie), maar bij pangasiusfilet is het gebruik van water ook nodig om de gronderige smaak te maskeren.



Wat nog vaker gebeurt: water toevoegen om het visje, de ham, de burger of het kipfileetje extra gewicht te geven en zo consumenten te laten betalen voor water. Soms loopt het percentage op tot wel 45 procent, zo blijkt uit een test die de tv-makers in 2015 uitvoerden.



Kijk op de verpakking, luidt daarom het advies. Producenten moeten op het etiket vermelden als zij water toevoegen. Voor wie zich afvraagt waarom zijn hamburger slinkt in de pan, die weet voortaan hoe dat komt. Of zoals IJsbrand Velzeboer het uitdrukt: ,,Als je hem op de barbecue legt, gaat het vuur bijna uit.''