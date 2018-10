Keuringsdienst van Waarde: ruik aan je tonijn voor je hapt

Dat adviseert de Keuringsdienst van Waarde in een korte film die vandaag online is verschenen. Uit de video blijkt dat tonijn vaak wordt gekleurd, meestal met bietensap. Daardoor blijft tonijn mooi rood. Dat is niet nodig voor de houdbaarheid, want een tonijn die iets minder vers oogt (geler of grijzer) is niet minder lekker, maar oogt vooral minder vers. Consumenten kopen die minder graag, vandaar dat de meeste tonijn wordt geverfd.