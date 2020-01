Kiekjes van mijn eten: ik werd erom uitgelachen

Hulzebosch - de nuchtere bijna-Elfstedentochtwinnaar - onthulde tegenover mij en de draaiende camera dat hij nog nooit van zijn leven een boek had gelezen. ‘Ja, kweet niet, dat zit niet in mie’, zei hij in zijn stereotype Overijsselse accent. ‘Je gaat op vakantie toch nie zittn lezn?’



‘Harrie Moelies?’ vroeg hij toen ik hem vroeg naar de destijds bekendste schrijver van Nederland. ‘Noh, daar hek nog nooit van gehoord. Ik denk dat in heel Gramsbergen niemand weet wie dat is.’



Op mijn beurt wist ik niet wie Jan Maarten Heideman was, op dat moment de bekendste marathonschaatser van Nederland, iets wat Hulzebosch al even onbegriepelijk vond.



Het verblijf was buitengewoon aangenaam, want hoewel onze levens mijlenver van elkaar stonden, konden Hulzebosch en ik erg lachen samen. Dat jaar had ik een digitale camera gekocht, waarmee ik alle door mijn vrouw bereide maaltijden voor de eeuwigheid vastlegde. Inmiddels leven we in een Instagramtijdperk waarin de halve wereld met z’n telefoon ‘kiekjes van zijn kliekjes’ schiet, maar destijds was dit gebruik nog zo vreemd dat Hulzebosch mij er hartelijk om uitlachte.