Kies eerst een toetje, dan eet je minder

Koken & Eten Koken met cannabis: voor deze wietboter heb je maar twee ingrediën­ten nodig

13 maart In Get Baked laat chef Jasper Gottlieb je in zes afleveringen zien hoe je kan koken met cannabis en welke positieve effecten dit kan hebben op je gezondheid. Wietboter en CBD-olie vormen de basisingrediënten voor alle recepten. In de eerste aflevering begint Jasper met de basis: de wietboter.