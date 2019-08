Kiezen uit 86.000 soorten rijst uit 113 landen

Nederland was midden jaren 50 toe aan iets nieuws op tafel. In opdracht van fabrikant Lassie brachten twee ingenieurs een bijzonder product op de markt: Toverrijst. Ze hadden er drie jaar aan gewerkt. Door fabrieksmatig voorstomen had die rijst na het koken een droge korrel. Dat was een prestatie, want rijst bereiden was tot die tijd geen eenvoudige bezigheid. Lette je niet op, dan was het resultaat of te papperig of ongaar.



De gemiddelde kooktijd bedroeg 25 minuten, maar dat gaf geen garantie voor een goed resultaat. Toverrijst kon zonder wassen in de pan, kookte je slechts 8 minuten en liet je 15 minuten staan, met de deksel op de pan. Een uitkomst voor huisvrouwen die een verrassend gerecht wilden bereiden. Rijst werd populair, mede door de opmars van de Indonesische keuken.