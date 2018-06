Kim en Trump inspireren tot nieuwe, bizarre én dure gerechten

VideoDe aanstaande ontmoeting van Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore inspireert. In elk geval de lokale horeca die voor de gelegenheid met een reeks nieuwe gelegenheidsdissen en -drankjes uitpakt.

Volledig scherm © AFP Het gaat erom typisch Amerikaanse smaken te combineren met de Noord-Koreaanse. Iets waar diplomaten uit beide landen overigens al maanden mee bezig zijn.



In Singapore kun je inmiddels een behoorlijke menukaart vullen met culinaire Trump-Kim. Dat varieert van de onvermijdelijke ‘Rocket Man Korean Fried Chicken’ en ‘El Trumpo Cheeseburger Tacos’ tot speciale blauwe of rode 'Trump-Kim cocktails'. Vanaf een slordige 9 euro per stuk worden de laatste geserveerd. Bijzonder, want de Amerikaanse president Donald Trump drinkt geen alcohol en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un zou liever wijn drinken.

Quote Bij elke onderhande­ling zal Trump proberen zijn vleesex­port te beschermen Uitbater Zach Wen in Singapre

Vredesbom

Je hebt de speciale ‘Burger for World Peace’, een soort cheeseburger met ‘Koreaanse invloeden’, volgens de bedenker. Er is een vergelijkbare ‘Cowboy Kimchi-burger’ te krijgen voor 15 euro. De 'Bromance’ (de romance tussen broeders) is een gewaagde mix van onder meer tequila, diet coke, donker Asahi bier en Soju. Het laatste is een Koreaans gedistilleerde drank die doorgaans wordt gemaakt van gebrouwen rijst. Vanaf 18 euro betaal je voor dit mengsel, maar dan mag je de prikkertjes met de hoofden van Kim en Trump houden. De in prijs variabele ‘World Peacebom’ bevat hoe dan ook een overdosis whisky.

Volledig scherm Speciale cocktails in de Escobar in Singapore. © AP

Ambitieus

Meest ambitieus in het genre is zonder twijfel de ‘Trum-Kim Chi Nasi Lemak’, die wordt geserveerd onder de Suntec City Tower 1, bij een van de vele shoppingcentra in de stad. Medebedenker is Zach Wen (34), die tot voor kort werkzaam was in Amsterdam. Wen promoot de nieuwe hap met de wervende hashtag #makeharmoniegreatagain.

Volledig scherm © AFP

Hij heeft er werk van gemaakt. Grote posters hangen in en rond de OSG Bar die Wen runt. En vóór de zaak staat een levensgroot karton met een tekening van de helden waardoor je je hoofd boven het lijf van Kim of Trump kan steken. Dat laatste doen passanten overigens maar mondjesmaat. Singaporezen lijken wat bescheidener van karakter dan de twee hoofdgasten die elkaar dinsdag de hand moeten drukken.

Volledig scherm Zach Wen, tot voor kort werkzaam in Amsterdam, heeft de wereldpersgehaald met zijn 'Trump-Kim Chi Nasi Lemak'. © AP

Kimchi

Wen doet zijn verhaal met een glimlach, maar benadrukt dat er een serieuze gedachte achter zijn stuntje schuilt. East meets West. Vijanden worden vrienden. Dat werkt. En in de keuken kun je harmonie bakken. Zijn Chinese kok heeft de smaak al te pakken. Televisieploegen van over heel de wereld hebben de bereiding van het gerecht gefilmd. 'Beef' en 'kimchi' dus, de laatste bestaat uit gefermenteerde groeten.

Volledig scherm © AFP

,,Bij elke onderhandeling zal Trump proberen zijn vleesexport te beschermen. Dus we willen hem gelukkig houden met eersteklas, droog gerijpt, vlees. Trump is miljardair, dus duur vlees past bij zijn imago”, weet Wen. 'Kimchi' is populair in Noord- en Zuid-Korea dus dat spreekt vanzelf. ,,We hebben er ook ingrediënten van een kippensoep uit Singapore bijgedaan, plus ansjovis, kokosmelk en basmati-rijst. Het is allemaal voor de harmonie.''

Volledig scherm © AP

Hij rekent er 21 dollar voor, wat erg duur is, aldus passanten. ,,Daar hoor je inderdaad wel mensen over, maar het is het allerbeste kwaliteitsvlees en dat is nu eenmaal duur. We gaan hiermee door na de top. Het belangrijkste is harmoniegedachte te verspreiden.”

Volledig scherm © AFP

