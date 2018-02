Kimchi geeft je écht betere aderen

De traditionele Koreaans gefermenteerde kool kimchi heeft werkelijk een positief effect op de gezondheid. Het goedje, dat in talloze varianten wordt bereid in Korea, zorgt voor betere bloedvaten.

Het onderzoek van de wetenschappers Hyun Ju Kim, Jeong Sook Noh en Yeong Ok Song is verschenen in het Journal of Medicinal Food. Het lijkt erop dat het goed is véél van de kool te eten.

Het lijkt erop dat kimchi atherosclerose (adervervetting) kan voorkomen. Bij deze ziekte, waarbij plaque zich vastzet in de bloedvaten, kunnen de vaten dichtslibben. Een antioxidant kan dit proces afremmen en daarom hebben de onderzoekers het antioxidantrijke kimchi gebruikt, zo meldt Medisch Dossier. Honderd vrijwilligers werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep testpersonen kreeg 15 gram kimchi per dag, de andere groep 210 gram.

Goede conditie