Kinderen klieren aan tafel: ‘We hebben de handdoek in de ring gegooid’

videoEten: het is bij veel gezinnen gedoe. In de videoserie Mag ik van tafel? krijgen ouders met moeilijke eters tips en adviezen. In de eerste aflevering is te zien hoe ouders het vaak maar opgeven.

Ik wil geen boontjes, ik wil geen gekookte aardappelen, ik heb geen honger: meer dan de helft van de families in Nederland zegt moeilijk etende kinderen te hebben. En 83 procent daarvan geeft toe daar wekelijks problemen van te ondervinden, blijkt uit onderzoek van 24Kitchen en deze site onder 1021 Nederlandse gezinnen.



Hoogste tijd om die soms wanhopige ouders te helpen, was het idee van deze site en 24Kitchen. Het resultaat is de wekelijkse serie Mag ik van tafel? waarvan de eerste aflevering vandaag te zien is.

Bij de familie Bouw duurt de strijd aan tafel al lang

Peuterpuber

,,Kinderen eten vaak goed totdat ze ongeveer 1 tot 1,5 jaar zijn”, zegt psychologe Tischa Neve, die de ouders bijstaat met psychologisch en opvoedkundig advies. ,,Daarna wordt eten vaak een probleem.” Als ze eenmaal ‘peuterpuber’ zijn, krijgen kinderen namelijk door dat ze ook ‘nee’ kunnen zeggen. ,,Ze weten precies hoe ze hun ouders op de kast kunnen krijgen.”

Quote Zoek een manier die wel werkt en hou je daar ook aan Tischa Neve Het is verstandig om daarom als ouders één lijn te trekken. Onderlinge strijd komt kinderen namelijk goed uit: ze spelen hun ouders tegen elkaar uit. Nadat er lange tijd is gestreden, geven ouders het soms op. Zo ook de moeder in de eerste aflevering. ,,Op een gegeven moment houdt het gewoon op omdat het geen zin heeft”, zegt ze over de eeuwige strijd met haar zoon. ,,Hij heeft gewonnen”, stelt haar man vast.

Het is handig als vader en moeder één strategie hanteren, stelt Neve. Bij de familie Bouw lukt dat niet altijd. In de aflevering van vandaag kijkt zoonlief naar het bordje aardappelen, vlees en groente met een vies gezicht. Hij wil dat niet eten. ,,Een stukje dan. Of zes omdat je zes bent”, onderhandelt moeder. Op de achtergrond zegt vader dat zijn jongen niets anders krijgt. Moeder beaamt dat. Maar als de jongen geen aanstalten maakt, schiet haar iets te binnen. ,,Ik heb nog wel een pannenkoek voor je.”

Hoe hopeloos de situatie ook lijkt, de patronen zijn te doorbreken, aldus Neve. ,,Als je alles door elkaar doet - de ene keer beloon je en de andere keer straf je en je partner doet het weer heel anders, dan is de kans groot dat kinderen nog minder luisteren. Zoek een manier die wel werkt en hou je daar ook aan.”

Plan maken

Roep bijvoorbeeld eens een maaltijd in de herinnering die wel goed verliep. ,,Dat kan een pannenkoekenmaaltijd zijn, waarbij het gezellig was, waarbij je lol had en waarbij iedereen tussendoor zijn eten at. Kijk of je ingrediënten daaruit kunt halen die je kunt toepassen op andere maaltijden. Dan kun je een plan maken.”