Kinderen krijgen iets gezonder schoolontbijt

De hagelslag ging al eerder in de ban. Stroop is ook van de lijst af. Het ontbijt dat circa een half miljoen kinderen tussen de 4 en 12 jaar ontbijten vandaag krijgen, lijkt steeds gezonder te worden. De zestiende editie van het Nationaal Schoolontbijt, waarvoor in Rotterdam de aftrap werd gegeven, biedt meer gezondere producten. Dj Nicky Romero vertelde tijdens het ontbijt over zijn jeugd en hij gaf een muzikale masterclass. Het thema deze keer is ‘Een feestje voor iedereen’.