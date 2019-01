Kinderen met ADHD gezocht die dieet willen volgen, in plaats van pillen slikken

Koken & eten Boodschap­pen vroeger goedkoper? Huishoud­boek­je uit 1969 laat iets anders zien

13:00 ,,Alles is veel duurder geworden, het is niet leuk meer.” Die verzuchting is dagelijks op de radio te horen in een reclamespot van supermarkt Jumbo. Nu is ook nog eens de btw verhoogd. Maar zijn alle prijzen wel zo gestegen?