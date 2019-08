Kip op de BBQ? Maak eens één van deze heerlijke variaties

Deze zomer staat de BBQ roodgloeiend. Barbecue-chef Marvin Mumu deelt in deze videoreeks telkens vijf basisrecepten gemaakt met één hoofdingrediënt. In de eerste aflevering gaat hij aan de slag met kip.

Kip in yoghurtmarinade

In het eerste recept zit yoghurt, een ingrediënt dat we niet snel tegenkomen in een marinade. ,,Dit maakt het vlees lekker mals”, vertelt Mumu. Behalve yoghurt voegt hij komijnzaad, korianderzaad en knoflook toe. Hij maakt de marinade af met kurkuma: ,,Dit is zowel voor de smaak als voor de kleur.” Hierna voegt hij de kipstukjes toe aan de marinade en laat het geheel een half uur afgedekt in de koelkast staan.

Na een half uur vervolgt de chef zijn bereiding. ,,De kip is nu lekker gemarineerd, daar gaan we spiesjes van maken.” De chef tipt handschoentjes te gebruiken. ,,Zo maak je het rijgen gemakkelijker voor jezelf.” Na het rijgen mag de kipspies op de grill.

Kip in hoisinmarinade

Voor hoisin hoef je tegenwoordig niet meer naar een speciaalzaak. ,,Deze is in elke supermarkt te verkrijgen”, legt de chef uit. Hij voegt gemberrasp, limoensap, tomatenketchup en knoflook toe aan de hoisinsaus. Hierin wordt de kip gemarineerd. Net als zijn voorganger moet de kip een half uur in de koelkast staan voordat het op een spies geregen kan worden en op de barbecue gelegd.

Volledig scherm Kip in yoghurt- en hoisinmarinade. © 24Kitchen

De voorbereiding voor de pulled chicken, klassieke smoked chicken en caprese is hetzelfde. Mumu bestrooit de drie kippendijen met wat zout en peper. ,,Hierna mogen ze gelijk op de grill om te roken”. Daarbij gaat de deksel op de barbecue. ,,Dit is om de rooksmaak goed in te laten trekken.”

Kip caprese

Nu de kippendij op de barbecue aan het roken is begint de chef met de bereiding van de caprese. Hiervoor is nodig: een paar plakjes tomaat, mozzarella en wat basilicum. Wanneer de gerookte kip gaar is, belegt de chef het met een plak mozzarella en tomaat. ,,Dit gaan we lekker laten aftikken op de grill.” Door de deksel te sluiten roken de mozzarella en tomaat kort mee. Na twee minuten mag de caprese-toren eraf en garneert Mumu het geheel met een blaadje basilicum.

Volledig scherm Kip caprese © 24Kitchen

Klassieke smoked chicken

Het gemakkelijkste recept van de vijf. Na het roken snijdt Mumu de kippendij in stukken en besprenkelt het geheel met citroensap. Om het af te maken voegt de chef nog wat zout, peper en olijfolie toe.

Sticky Pulled chicken

,,Dit gerecht ga ik op een getoast broodje maken, maar voordat we daarmee beginnen gaan we de kip plukken”, vertelt Mumu. De geplukte kip gaat hierna in een pan waarna hij er een marinade van ketchup, ketjap en chilisaus aan toevoegt. Door het te verwarmen gaan de suikers karamelliseren vertelt de chef. ,,Waardoor je een mooie sticky saus krijgt.” Vervolgens belegt hij het broodje met een beetje rucola en maakt hij het geheel af met de sticky pulled chicken.