KitKat heeft niet exclusief recht op 'vier vingers'

Volgens Nestlé is die vorm zo uniek dat dit bedrijf de enige zou moeten zijn die de viervingerige reep zou mogen produceren en verkopen. Om die reden deed de fabrikant in 2002 een aanvraag voor het handelsrecht in Europa. Na vier jaar werd de aanvraag in een aantal Europese landen goedgekeurd.

Echter, de concurrenten Cadbury (van chocoladereep Leo, die ook vier vingers heeft) én Mondelez waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Keer op keer werden de rivalen in het gelijk gesteld maar Nestlé weigerde de handdoek in de ring te gooien.

Het Hof verwijst nu de claim van KitKat naar de prullenbak. De belangrijkste reden: in Noorwegen bestaat al sinds 1937 de reep Kvikk Lunsj (van Mondelez) met vier vingers. Die Noorse reep kwam slechts twee jaar na KitKat op de markt en de twee hebben altijd in harmonie naast elkaar geleefd.

De uitkomst van de uitspraak kan zijn dat er zomaar meer repen met vier vingers in de Europese schappen verschijnen. Gelukkig is KitKat ook nog te herkennen aan de rode verpakking en niet te vergeten aan de slogan 'Have a break, have a KitKat’. En: In Australië, Canada en Zuid-Afrika heeft Nestlé wel het alleenrecht op de vorm.