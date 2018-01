Klaar met naturel en paprika? Probeer deze varianten chips

Een zak chips tijdens een serie of film gaat er altijd wel in. Patatje Joppie of cheese onion: aan smaken geen tekort, maar bewust zijn deze varianten niet. Gelukkig kun je zelf ook de handen uit de mouwen steken, en staat een zelfgemaakte bak chips zo op tafel.

Meiknolchips met paprika

Volledig scherm © 24Kitchen

Ingrediënten voor twee porties:

- 4 meiknolletjes

- 3el olijfolie

- 1tl paprikapoeder

- 1 snufje gerookt paprikapoeder

- 1 snufje chilipoeder

- 1 mespunt knoflookpoeder

- Griekse yoghurt

- Limoen

- Koriander

Bereiding:

- Verwarm de heteluchtoven voor op 180 °C.

- Was de meiknol.

- Snijd de knol in dunne plakjes met een keukenmachine, mandoline of kaasschaaf.

- Gooi de plakjes in een bak en giet er de olie overheen. Zorg ervoor dat alle plakjes geolied zijn.

- Verdeel de plakjes over het bakpapier op de bakplaat.

- Meng in een schaaltje de paprikapoeder, gerookt paprikapoeder, chilipeper, versgemalen peper, knoflookpoeder en zout (niet te veel zout!).

- Strooi het kruidenmengsel over de plakjes .

- Schuif de plaat in de oven en bak aan weerszijden ongeveer 10 minuten.

- Je kunt de chips uiteraard ook bakken in hete zonnebloemolie in een pannetje of frituurpan.

- Lekker met een dip van Griekse yoghurt, limoen, peper en koriander.

Zoete aardappelchips met dip

Volledig scherm © Delish

Ingrediënten voor 2-4 porties:

- 2 zoete aardappels, dun gesneden in plakjes

- 1el plantaardige olie

- 1el maizena

- 1el chilipoeder

- 2tl paprikapoeder

- 1tl knoflookpoeder

- 1tl mosterdpoeder

- 2tl zout

- 1/2tl vers gemalen peper

- 2 bosui of lente ui

- 250g zure room

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Bekleed twee ovenplaten met bakpapier.

- Doe de zoete aardappel in een kom en bestrooi de plakjes zoete aardappel met de olie tot alles bedekt is.

- Doe de kruiden en maizena in een aparte kom. Mix dit goed door elkaar en voeg de zoete aardappel toe. Zorg dat alle plakjes goed bedekt zijn met de kruiden.

- Leg de zoete aardappel vervolgens op de bakplaten. Zorg dat de zoete aardappelplakjes niet op elkaar liggen. Bak de platen voor 25 tot 35 minuten tot de zoete aardappel krokant en droog is.

- Terwijl de chips aan het afkoelen is, maak je de dip. Snijd de bosui of lente ui en voeg toe aan de zure room.

Bron: Delish

Witte koolchips

Volledig scherm © 24Kitchen

Ingrediënten voor 4 porties:

Witte kookpuree:

- Een halve witte kool

Witte koolchips:

- 40g maïzena

- 2 ei

- 2el karwijzaad

Benodigdheden:

- Bakpapier

- Keukenmachine

Bereiding:

Witte koolpuree:

- Haal de bladeren van de kool los en blancheer ze circa 3 minuten in gezouten water. Giet de koolbladeren af en spoel ze koud onder de kraan. Laat de koolbladeren goed uitlekken. Pureer de koolbladeren tot een gladde puree.

Witte koolchips:

- Verwarm de oven voor op 110 ºC. Meng 100 gram koolpuree met de maïzena. Splits een ei en roer het eiwit door de koolpuree. Strijk de koolpuree zo vlak mogelijk uit op bakpapier en bestrooi met karwijzaadjes. Bak de puree circa 30 minuten in de oven tot het krokant is.

- Tip: het hangt van het gewicht van de kool af hoeveel puree je ervan krijgt. Krijg je in totaal bijvoorbeeld 200 gram puree, dan moet je alle ingrediënten voor de chips natuurlijk verdubbelen.

Boerenkool chips

Volledig scherm © Delish

Ingrediënten voor 2-4 porties:

- 1 krop boerenkool

- 2el plantaardige olie

- Zout en peper

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Bekleed een ovenplaat met bakpapier.

- Scheur kleine stukjes blaadjes af van de krop boerenkool. Doe de stukjes in een kom en voeg de olie toe. Roer dit goed door elkaar tot alle stukjes bedekt zijn met de olie.

- Verspreid de boerenkool over de bakplaat. Voeg zout en peper toe. Bak de chips voor 15 minuten tot de stukjes krokant zijn.

Bron: Delish

Groentechips

Volledig scherm © 24Kitchen

Ingrediënten voor 4 porties:

- 1 zoete aardappel

- 1 wortel

- 1 aardappel

- 1 rode biet

- 4el zonnebloemolie

Benodigdheden:

- Dunschiller